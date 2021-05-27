Кострома, , 13:32 — REGNUM В администрации города Костромы наградили лучших дворников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Веник

Самыми усердными по итогам месячника санитарной уборки в городе признали 33 работников метлы и лопаты. Похвальные грамоты дворникам выдал лично глава администрации Костромы Алексей Смирнов. Чиновник поблагодарил их за «эффективный труд» и пожелал и дальше работать «с таким же энтузиазмом».

«Мы впервые решили отдельно уделить внимание людям, которые отвечают за чистоту в костромских дворах. И самое главное добросовестно делают эту работу. Вы, как никто другой, заслуживаете уважения и похвалы. Я хочу выразить вам благодарность от администрации города и всех костромичей за ответственность, старательность, преданность делу, честный и эффективный труд. Желаю, чтобы вы и дальше работали с таким же энтузиазмом», — сказал Смирнов.

Отметим, что по данным «Костромастата» за 2020 год уборщиками территорий в Костромской области работали около 4 тысяч человек. В зависимости от количества рабочих часов на общероссийской базе вакансий костромским дворникам предлагают зарплату в размере от 6 до 13 тысяч рублей в месяц. В отдельных случаях физическим трудом такого рода можно заработать от 15 до 20 тысяч рублей.

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