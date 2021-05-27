Москва, , 13:25 — REGNUM Все высказывания президента Польши Анджея Дуды не имеют отношения к реальности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Польша продолжает исполнять арию вассала и торговать русофобией. Все высказывания президента Дуды не имеют никакого отношения к реальности», — сказал Слуцкий.

По мнению парламентария, в преддверии саммита РФ — США Варшава сильно опасается, что могут быть предприняты какие-либо, пусть даже малейшие шаги по нормализации диалога с коллективным Западом по темам, касающимся вопросов общей безопасности.

В этом депутат Госдумы видит причины очередной антироссийской истерики и рассуждения о «ненормальности» и призывы к «решительным действиям со стороны международного сообщества».

Президент Польши Анджей Дуда в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права. Глава государства заявил, что «Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме назвали аморальной позицию Дуды в отношении России