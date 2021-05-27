Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM Власти Ростовской области отдали транспортную систему Таганрога в концессию. Инвестором выступит компания «Синара — ГТР Таганрог». Объём вложений оценивается в 12 млрд рублей, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Это первое в стране концессионное соглашение по комплексной модернизации транспортной системы. Уверен, что масштабный, якорный проект должен за собой потянуть реализацию дорожной карты по развитию Таганрога как туристского центра», — отметил глава региона в эфире ГТРК «Дон-ТР».

В рамках реализации программы комплексной модернизации транспортной системы Таганрога построят 45 км современных трамвайных путей, закупят 60 вагонов. Специально для приморского города выпустят низкопольный односекционный трамвай.

Ремонтные работы развернутся также на территории трамвайного депо, остановочных комплексов.

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