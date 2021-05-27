Варшава, , 13:24 — REGNUM Враждебно настроенные к России элиты государств-лимитрофов чувствуют, как почва уплывает у них из-под ног, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 мая, комментируя высказывания президента Польши Анджея Дуды.

Как сообщалось ранее, Дуда в ходе своего выступления в Грузии назвал Россию «ненормальной страной» и «страной-агрессором», а также также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и в ОБСЕ.

« Враждебно настроенные к России элиты государств-лимитрофов чувствуют, судя по всему, как почва уплывает у них из-под ног. Ведущие государства Западной Европы и США постепенно встают на более реалистичные, чем, скажем, пять лет тому назад, позиции в отношении нашей страны. Предстоит встреча президентов России и США, в Европе ищут возможности уйти от не оправдавшей себя ставки на санкции и возобновить диалог с Москвой. Это — превалирующая тенденция. Дуда и ему подобные — уже маргиналы.