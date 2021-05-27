Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Послабление коронавирусных ограничений, анонсированное правительством Швеции, помимо прочего означает, что кинотеатры страны наконец-то смогут начать принимать больше посетителей, чем сегодня. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Сейчас кинозалы в Швеции открыты только для восьми человек, что ставит под сомнение целесообразность и прибыльность показа кинокартин. Однако с 1 июня им будет разрешено впускать одновременно до 50 человек.

Послабление ограничений также означает, что те кинотеатры, которые были открыты только по выходным, теперь могут работать семь дней в неделю. Чуть более недели назад крупнейшая сеть кинотеатров страны Filmstaden объявила, что с 1 июня откроет свои кинозалы, которые оставались закрытыми с конца ноября прошлого года.

Отметим, что с 1 июня работа баров, ресторанов и кафе в Швеции будет продлена до 22:30. Подача алкоголя будет прекращаться в 22:00.

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