Москва, , 13:35 — REGNUM Рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню PABLO. Ролик доступен на YouTube-канале исполнителя с 27 мая.

Клип является продолжением предыдущего видео для сингла SHOW, в котором Моргенштерн играл циркового клоуна. В начале нового ролика рэпер также появляется в образе артиста шапито, однако, затем перевоплощается в наркобарона.

ИА REGNUM напоминает, что синглы PABLO и SHOW вошли в последний альбом Моргенштерна под названием Million Dollar: Happiness. Премьера пластинки состоялась в ночь с 20 на 21 мая 2021 года.

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