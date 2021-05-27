Черкесск, , 13:21 — REGNUM Карачаево-Черкесия стала лидером в СКФО по доле привитых от коронавируса. В республике уже сделали прививки почти 44 тыс. человек. Такие данные приводит 27 мая республиканский минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Карачаево-Черкесия заняла первое место в рейтинге субъектов СКФО по доле привитых от COVID-19 относительно численности населения, подлежащей вакцинации. <…> Также Карачаево-Черкесия занимает десятое место среди регионов России по удельному темпу вакцинации в день на 100 тыс. населения», — говорится в сообщении минздрава региона на официальной странице в соцсети Instagram. По данным ведомства, на втором месте по доле привитых оказался Ставропольский край, на третьем — Республика Ингушетия.