Краснодар, , 13:21 — REGNUM На территории Краснодарского края с начала 2021 года произошло 216 природных пожаров. Данные прозвучали 27 мая на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Для тушения лесных пожаров сформирована группировка сил и средств — почти 15 тысяч человек и две тысячи единиц техники. Спланировано применение 10 пожарных поездов, пяти вертолетов. Для эффективного применения авиации утвердили 33 места для забора воды. Для защиты населенных пунктов от лесных пожаров при необходимости привлекут более 200 добровольных пожарных дружин», — сообщил на заседании начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. Он добавил, что для мониторинга пожарной обстановки в регионе применяется 10 спутников, более 40 беспилотных летательных аппаратов.

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко поручил организовать качественный мониторинг пожарной обстановки и не допустить крупного ущерба лесному фонду. Также он обратил внимание на необходимость отработки действий оперативных служб во время паводков и поручил главам районов держать ситуацию на личном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшим природным пожаром на территории края в 2020 году стал пожар в заповеднике Утриш в конце августа — огонь прошёл около 130 га, тушить огонь приходилось с воздуха из-за сложного ландшафта. Ранее власти Кубани заявляли, что для контроля ситуации с пожарами региону не хватает 20 пожарных частей.

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