Стокгольм, , 13:23 — REGNUM Согласно новому отчету Совета по предупреждению преступности (Brå), Швеция является единственной страной в Европе, где с 2000 года возросло количество смертельных случаев в результате применения огнестрельного оружия. 26 мая в эфире телеканала SVT официальный представитель «Умеренных» (главной оппозиционной партии в Швеции) по правовым вопросам Йохан Форссел раскритиковал действия нынешнего правительства и назвал ситуацию «позором для Швеции».

Отчет Brå также показал, что 8 из 10 смертельных случаев с использованием огнестрельного оружия в Швеции происходят не на бытовом уровне, а в криминальной среде.

«Это позор для Швеции, что сейчас страна находится во главе списка среди европейских стран», — отметил Форссел.

«Со своей стороны, со стороны Умеренных, мы, к сожалению, предупреждали, что вы придете к такому результату, если не будете принимать совершенно иных мер, чем сейчас», — добавил парламентарий.

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