Киев, , 13:19 — REGNUM В заявлении Леонида Кравчука ничего кроме провокации не содержится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 мая, комментируя предложение экс-президента Украины, представителя страны в трехсторонней контактной группе.

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Как сообщалось ранее, Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе. Кравчук намерен предложить всем участникам переговоров изменить место встречи.

« Вопрос о месте проведения тех или иных многосторонних переговоров — это вопрос, находящийся вне компетенции глав делегаций; его решают руководители соответствующих стран, организаций, сторон. Поэтому в заявлении Леонида Кравчука ничего кроме провокации не содержится. Сформулирует такую позицию президент или МИД Украины, тогда будет иметь смысл её обсуждать.