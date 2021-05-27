Киев,
27 мая 2021, 13:19 — REGNUM В заявлении Леонида Кравчука ничего кроме провокации не содержится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 мая, комментируя предложение экс-президента Украины, представителя страны в трехсторонней контактной группе.
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Как сообщалось ранее, Кравчук заявил, что
Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе. Кравчук намерен предложить всем участникам переговоров изменить место встречи.
«Вопрос о месте проведения тех или иных многосторонних переговоров — это вопрос, находящийся вне компетенции глав делегаций; его решают руководители соответствующих стран, организаций, сторон. Поэтому в заявлении Леонида Кравчука ничего кроме провокации не содержится. Сформулирует такую позицию президент или МИД Украины, тогда будет иметь смысл её обсуждать.
Думаю, однако, что в этом случае украинской стороне придётся искать не только новую «площадку», но и новых участников переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. Только вот где он их возьмёт? Не пришлось бы ему самому с собой разговаривать«, — отметил Михаил Демурин.