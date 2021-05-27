Москва, , 13:19 — REGNUM За сбор и использование персональных данных, если это не предусмотрено законом, будут налагаться штрафы, сообщил 27 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр рассказал, что правительство разработало поправки в ФЗ «О защите прав потребителей».

«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках. Даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно. Понятно, что нужно предоставить имя, фамилию при оформлении авиа или железнодорожного билета. Но на массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет. А продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию», — сказал он.

Мишустин уточнил, что у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения.

«Теперь за подобные нарушения прав потребителей вводятся штрафы», — объявил глава правительства.

По его словам, на заседании правительства будут рассмотрены соответствующие поправки в КоАП РФ.