Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Швеция лидирует в Европе по числу смертей с применением огнестрельного оружия. К такому выводу пришел Совет по предупреждению преступности (Brå) в своем отчете, представленном 26 мая, о чем сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Совету по предупреждению преступности было поручено расследовать статистику смертельных случаев в Швеции, которые наступили в результате незаконного применения стрелкового оружия.

В исследовании специалисты также сравнивали статистику из 22 других европейских странах за 19 лет (с 2000 года по 2019 год).

«Тот рост, который наблюдается в Швеция, нельзя увидеть больше нигде в Европе. Швеция переместилась с нижнего на верхнее место в европейской статистике», — отметила Клара Храдилова-Селин, которая участвовала в составлении итогового доклада в качестве следователя Brå.