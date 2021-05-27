Уфа, , 13:20 — REGNUM Порядка 3,8 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет РФ в результате деятельности судебных приставов в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба главы региона.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на пленарном заседании госсобрания региона.

«За прошлый год в Управление поступили исполнительные производства на общую сумму более 98 млрд рублей, что на два процента ниже уровня 2019 года», — приводит пресс-служба слова руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону Ильнура Махмутова.

Он также отметил, что по числу вновь возбуждённых исполнительных производств Башкирия занимает девятое место по РФ и первое место в Приволжском федеральном округе. При этом повышение происходит за счёт увеличения числа документов по взысканию кредитов и имущественных налогов физлиц.

Отмечается, что в республике фиксируется значительное уменьшение (на 26%) по документам о взыскании долгов по услугам ЖКХ, административных штрафов ГИБДД (на 8,2%) и налогов по постановлениям налоговых органов (на 41%).

«В целом от деятельности приставов в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило около 3,8 млрд рублей, в том числе в казну Башкортостана — 1,275 млрд рублей, что на 16 процентов больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прошлом году в Башкирии «коллекторские» организации оштрафовали на 2,5 млн рублей.