Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM Рекультивировать Широкореченский мусорный полигон в Екатеринбурге будет ООО «Геосинтетика». Соответствующие данные размещены на портале госзакупок.

Красноярская компания выиграла аукцион, объявленный мэрией города. Организация намерена получить за работы 499 млн рублей — на 2,5 млн рублей меньше, чем готовы выделить чиновники.

«Геосинтетика» проведёт захоронение отходов и посеет многолетние травы на территории полигона. Земли будут восстановлены до состояния, пригодного для «целевого и разрешённого использования».

Как сообщало ИА REGNUM, большую часть суммы на работы (более 307 млн рублей) планировали выделить из федерального бюджета.

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