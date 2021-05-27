Москва, , 13:18 — REGNUM Россия предоставит необходимую помощь для защиты российской гражданки Софии Сапеги, задержанной в Минске после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Об этом 27 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

«Еще раз повторяю, в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки, учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах», — сообщил Песков.

Он также рассказал о том, какие вопросы обсудят во время переговоров президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Песков добавил, что в числе тем наверняка может быть затронут вопрос задержания российской гражданки.

Напомним, российскую гражданку Сапегу правоохранительные органы Белоруссии арестовали на два месяца в связи с подозрением в «совершении уголовно наказуемого деяния». Женщина летела на самолёте компании Ryanair вместе с бывшим главным редактором оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем.

Читайте также: МИД РФ: консул посетил Сапегу сразу после разрешения Белоруссии