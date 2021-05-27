Москва, , 13:22 — REGNUM Журнал Forbes представил третий российский рейтинг молодых и перспективных людей до 30 лет.

Молодые и успешные Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в номинации «Предприниматели» победили основатель стартапа по повышению геймерских навыков Legionfarm Алексей Белянкин (28 лет), основательница онлайн-платформы для поступления в зарубежные учебные заведения StudyFree Дарья Крошкина (28 лет) и основатель холдинга по доставке готовой еды Performance Group Артур Зеленый (30 лет).

Победителями в номинации «Финансы и инвестиции» стали 26-летний сооснователь сервиса для оплаты чаевых картой «Нетмонет» Георгий Высоцкий, 26-летняя инвестиционный директор направления финтех в венчурном фонде SpeedInvest Ольга Шиханцева и 30-летний исполнительный директор Goldman Sachs в Лондоне Олег Безумов.

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В номинации «Наука и технологии» победили 27-летний руководитель группы разработки систем управления беспилотными автомобилями в Arrival Павел Савников, 29-летняя вице-президент по запускам Exolaunch Жанна Медведева и 29-летний заместитель директора по медицинской части Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, хирург-онколог, главный онколог клиники Ростислав Павлов.

Победителями в номинации «Управление» стали 27-летний директор по продукту «Яндекс Go» Роман Маресов, 26-летний директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group Константин Сидорков и 24-летняя гендиректор единой системы для оплаты транспорта в столице и регионах «СберТройка» Валерия Матюхина.

В номинации «Спорт и киберспорт» победили 17-летняя фигуристка Анна Щербакова, 26-летний хоккеист Андрей Василевский и 19-летний игрок в CS: GO Дмитрий Соколов.

Победителями в номинации «Музыка» стали 20-летний диджей Иманбек Зейкенов, 21-летний битмейкер Вачеслав Марлов и 27-летний и 30-летняя музыканты Cream Soda Илья Гадаев и Анна Романовская.

29-летняя актриса театра и кино Варвара Шмыкова, 26-летняя оператор Ксения Середа и 26-летний художник Вова Перкин стали победителями в номинации «Искусство».

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