Улан-Удэ, , 13:15 — REGNUM Роскомнадзор выдал универсальную лицензию на вещание первому бурятскому национальному телеканалу «Буряад ТВ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что канал будет вещать 168 часов в неделю, т. е. круглосуточно. Лицензия позволяет выпускать передачи по разным темам — от информационных до детских и культурно-просветительских.

«Он призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов», — отметили в правительстве.

В настоящее время завершается ремонт студии, а также идёт процесс подписания договоров с кабельными операторами региона. Вещание будет вестись также в сети.

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