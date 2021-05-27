Москва, , 13:22 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев рассказал, что он сдал пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, за что получил оценку не ниже «четверки». Он заявил об этом 27 мая на пресс-конференции, которая была посвящена ЕГЭ.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на ЕГЭ по русскому языку Obrnadzor.gov.ru

Как отметил Музаев, по его мнению, русский язык было легче сдать в прошлом, чем в нынешнее время.

«Это мое личное убеждение, потому что я пошел и попробовал сдать лично Единый государственный экзамен», — добавил он.

«Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не тройку я получил точно», — также указал глава Рособрнадзора, отметив, что задания с короткими ответами он решил.

«Ниже «четверки» по критериям оценивания я не получил», — сказал Музаев.

При этом глава Рособрнадзора пояснил, что ему было выделено 30 минут на написание экзамена, в течение которых было необходимо выполнить три задания из первой части, а также развернутую часть — сочинение по темы Победы.

«Мне как выпускнику, не сдававшему ЕГЭ, было интересно посмотреть эту процедуру, насколько она отличается от прошлых экзаменов», — также рассказал Музаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России нет необходимости вводить Единый государственный экзамен по физической культуре.