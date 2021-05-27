Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Регулярные пассажирские авиаперевозки между Грузией и Грецией возобновятся с 3 июня. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.

Сообщается, что авиарейсы будут осуществляться по маршруту Афины — Тбилиси и обратно. Сначала самолёты будут летать раз в неделю, по пятницам. С 4 июля добавят ещё один рейс по воскресеньям.

Стоит отметить, что в Грузию в настоящее время в неделю выполняется порядка ста пассажирских рейса. Для пересечения воздушной границы требуется не позднее, чем за 72 часа пройти тест на коронавирус. С 1 июня для туристов откроют сухопутную границу Грузии.