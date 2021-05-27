Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 184 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 мая. Это один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 42 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (66) и Таганроге (девять). В остальных территориях подтверждено от одного до шести случаев заражения. 18,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,8% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 93 473 случая заражения коронавирусом.

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