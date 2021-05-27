Киев, , 13:15 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко не явился в Службу безопасности Украины (СБУ) по делу о государственной измене, в котором фигурируют депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак. Об этом сообщила 27 мая пресс-служба СБУ.

Порошенко был вызван на допрос в качестве свидетеля. Из-за неявки политика, допрос перенесли на 31 мая 2021 года на 15:00.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук выиграл суд у советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка. Теперь Шкиряк обязан публично опровергнуть ряд высказываний, порочащих честь и достоинство политика.

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