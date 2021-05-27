Москва, , 13:15 — REGNUM В обозримом будущем Единый государственный экзамен не будет проводиться в электронной форме. Об этом 27 мая заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Можно технически оснастить и максимально напичкать техникой все школы. Но мы не сможем создать равные технические условия для всех 700 тыс. участников экзамена. У них у всех доложно быть качество подключения одинаковое, требования к технике одинаковые», — сказал глава Рособрнадзора.

Именно по этой причине на данный момент не представляется возможным назвать хотя бы примерные сроки, когда ЕГЭ в России может быть переведен на дистант, отметил чиновник.

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