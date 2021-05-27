Москва, , 13:11 — REGNUM Россия и США пока не договорились о конкретном месте переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 27 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он может пройти в любом отеле или любом здании», — сказал представитель Кремля. Стороны пока не достигли договоренности по этому вопросу, добавил Песков.

Ранее издание Le Temps сообщило, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют встретиться в отеле InterContinental, где в 1985 году проходила встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

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