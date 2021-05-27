Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM В Ленинградской области более 10 млрд рублей в 2020 году было направлено на финансирование мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это составило почти 6% от расходной части бюджета-2020.

Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщил 27 мая на заседании областного правительства первый зампредседателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, доход областного бюджета по итогам 2020 года составил 158,4 млрд рублей, расходная часть — более 170 млрд рублей. Дефицит регионального бюджета составил 11,9 млрд рублей, его возместили за счет остатков в бюджете с прошлых лет.

В 2020 году план по поступлению доходов в областной бюджет был исполнен на 100,8%, а по сравнению с 2019 годом — на 111,7%. На 94% поступления в бюджет Ленобласти в прошлом году обеспечили налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и акцизы, причем по всем основным доходным источникам зафиксирована положительная динамика.

Из расходной части бюджета-2020 на социально-культурную сферу было направлено 107,5 млрд рублей, на финансирование выполнения национальных проектов — 14,5 млрд рублей.

При этом основную часть в структуре расходов составили межбюджетные трансферты в муниципальные образования Ленинградской области (34,3%), субсидии бюджетным, автономным учреждениям и другим некоммерческим организациям (15,2%), а также социальное обеспечение и иные выплаты населению (14,6%).

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, целями бюджетной политики Ленобласти в 2021 году являются увеличение доходной базы консолидированного бюджета и повышение эффективности управления бюджетными расходами.

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