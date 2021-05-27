Сеул, , 13:13 — REGNUM Правительству Южной Кореи необходимо сохранить нынешнюю агрессивную налогово-бюджетную политику, несмотря на рост государственного долга в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Данное заявление он сделал 27 мая в ходе совещания, посвящённому налогово-бюджетной политики страны на период 2021—2025 годов.

Президент предложил сохранить агрессивную политику до конца текущего года для обеспечения экономического подъёма и восполнения разрыва в доходах разных категорий граждан.

Мун Чжэ Ин отметил, что продолжающееся восстановление экономики является лишь «наполовину удовлетворительным», поскольку оно сопровождается проблемами на рынке труда и ощутимой поляризацией общества. Он поручил правительству подготовиться к вводу новой налогово-бюджетной политики к 2025 году.