Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил 26 мая о намерении выступить с предложением о введении санкций, которые будут действовать до того момента, пока официальный Пекин не согласится на проведение прозрачного расследования обстоятельств появления новой коронавирусной инфекции, сообщает New York Post.

«Я не думаю, что без санкций, без международного давления они когда-либо помогут [в расследовании]», — отметил Грэм в эфире Fox News, добавив, что Китай ответит только тогда, когда сделать его это заставит остальной мир.

«Итак, санкции, введенные США и принятые миром, я думаю, дадут нам нужные результаты, и я намерен ввести эти санкции относительно скоро», — добавил сенатор.

Накануне президент Байден объявил, что дает разведывательному сообществу США 90 дней, чтобы разобраться в том, передался ли вирус естественным путем от животных к человеку или же произошла случайная утечка из Уханьского института вирусологии. По словам Байдена, мнения сотрудников спецслужб по этому поводу «сходятся вокруг двух вероятных сценариев, однако они не пришли к окончательному выводу».

Грэм предположил, что Байден объявил о расследовании из политической необходимости, заявив, что «становится невозможным оставить без ответа вопрос, возник ли вирус в китайской лаборатории».

«Смысла поручать разведывательному сообществу изучить этот вопрос не будет до тех пор, пока мир не согласится с тем, что Китаю необходимо пойти на более активное сотрудничество», — добавил он.

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