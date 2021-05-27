Джидинский район, Бурятия, , 13:08 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии задержан житель села Белоозёрск, обвиняемый в гибели соседа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 41-летний потерпевший скончался в районной больнице 25 мая.

По данным следствия, накануне обвиняемый распивал с погибшим спиртные напитки у себя дома. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой он облил соседа бензином и, пытаясь запугать, поднёс к нему горящую зажигалку.

«Пропитанная горючей жидкостью одежда сразу вспыхнула и почти вся сгорела на теле потерпевшего. Обвиняемый пытался сбить пламя одеялом, затем водой, в это время его жена вызвала скорую медицинскую помощь. Обгоревшего мужчину госпитализировали, но из-за обширных ожогов врачам не удалось спасти ему жизнь», — отметили в управлении.

Задержанный к настоящему времени признал вину и рассказал подробности о происшествии. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшему смерть потерпевшего. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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