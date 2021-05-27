Москва, , 13:08 — REGNUM Отказ движения «Открытая Россия» (признано в РФ нежелательной организацией) от дальнейшей деятельности не говорит о зачистке российского политического поля. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 27 мая журналистам.

По его словам, в России политическое поле — богатое и многогранное. «Уход чего-то не означает зачистку политического поля», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор движения Андрей Пивоваров 27 мая написал в соцсети, что все региональные отделения организации будут закрыты, а членство участников — аннулировано. Такое решение он объяснил угрозой уголовного преследования в преддверии выборов в Государственную думу РФ. Российской власти, по его словам, не нужны «независимые политики».

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