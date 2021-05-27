Данилов, Ярославская область, 27 мая 2021, 13:07 — REGNUM В Данилове Ярославской области неизвестный поджигает машины сотрудников центральной районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Даниловской ЦРБ.
17 мая сгорела машина заместителя главного врача больницы. После этого происшествия продолжились.
Сами врачи в шоке и признаются, что не знают, как лучше поступить — за помощью хотят обращаться к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области, депздрав готовит письмо в региональное управление МВД с просьбой защитить персонал районной больницы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году житель Данилова был осуждён на 2,5 года за стрельбу в больнице и угрозу убийством. Однако и во время, пока он находился за решеткой, происшествия продолжались. Так в 2019 году сгорел автомобиль главного редактора местного телеканала. В больнице полагают, что за всеми этими случаями стоит один человек.
Все, что происходит в городе, очень похоже не на хулиганство, а на террор. Местные жители высказывают предположение, что действует криминальная группировка. С которой пока никто не может справиться.
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