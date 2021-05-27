Данилов, Ярославская область, 27 мая, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области неизвестный поджигает машины сотрудников центральной районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Даниловской ЦРБ.

Газета «Северянка» Сгоревший автомобиль врача в Данилове

17 мая сгорела машина заместителя главного врача больницы. После этого происшествия продолжились.

«Затем медсестре хирургического отделения облили машину смывкой (смывкой краски — таким образом портится покрытие автомобиля — ИА REGNUM), недавно, 2−3 дня назад. Сегодня ещё у одного врача сгорела машина. Несколько лет назад сожгли машину анестезиолога, видимо, по ошибке — такая же машина была у главного врача, видимо, хотели сжечь её. Врачи боятся. Было время, что дежурить отказывались. Некоторые медсёстры ходят с выпученными глазами, непонятно что будет дальше. Это не первый поджог. У нас в городе машины горят уже несколько лет, в том числе у сотрудников полиции горели машины», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Даниловской ЦРБ.

Сами врачи в шоке и признаются, что не знают, как лучше поступить — за помощью хотят обращаться к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

«Сегодня высказывалось предложение написать губернатору письмо совместное. Но это решит коллектив завтра. Предложение будет вынесено однозначно», — рассказали в больнице.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области, депздрав готовит письмо в региональное управление МВД с просьбой защитить персонал районной больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году житель Данилова был осуждён на 2,5 года за стрельбу в больнице и угрозу убийством. Однако и во время, пока он находился за решеткой, происшествия продолжались. Так в 2019 году сгорел автомобиль главного редактора местного телеканала. В больнице полагают, что за всеми этими случаями стоит один человек.

«Все пострадавшие связаны с конкретным персонажем, люди имели некие конфликты», — пояснили в больнице.

Все, что происходит в городе, очень похоже не на хулиганство, а на террор. Местные жители высказывают предположение, что действует криминальная группировка. С которой пока никто не может справиться.