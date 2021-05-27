Ханты-Мансийск, , 13:06 — REGNUM В Ханты-Мансийске за один день выпала месячная норма осадков. Последствия сильного ливня в столице Югры коммунальщики ликвидировали всю ночь, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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На протяжении суток до утра 27 мая поступило в коммунальные службы 32 обращения граждан о подтоплениях на территориях частных домов и садовых участков. Дождь залил район Сирина, где дома находятся в низине, и в Самарово. Организована городская комиссия по оценке ущерба от стихии.

«Это был природный форс-мажор, нагрузки на сети бытовой канализации стали огромными. Вчера работало треть предприятия на стабилизации, на сохранности оборудования систем канализации. Мы использовали дополнительные насосы. Справились хорошо», — сообщил директор МП «Водоканал» Николай Молчанов.