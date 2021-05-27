Киев, 27 мая 2021, 13:08 — REGNUM Украина остановила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с вынужденной посадкой самолёта в Минске, чтобы защитить своих граждан. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
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Он рассказал, что данное решение призвано уберечь граждан Украины, которые путешествуют над другими странами.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что из-за инцидента с вынужденной посадкой самолёта, в ходе которого был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу.
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