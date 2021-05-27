Киев, , 13:08 — REGNUM Украина остановила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с вынужденной посадкой самолёта в Минске, чтобы защитить своих граждан. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

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Он рассказал, что данное решение призвано уберечь граждан Украины, которые путешествуют над другими странами.

«Это не санкции, а постановление правительства Украины. Мы защищаем граждан Украины, которые путешествуют над другими странами», — сказал он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что из-за инцидента с вынужденной посадкой самолёта, в ходе которого был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу.

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