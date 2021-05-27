Иркутск, , 13:05 — REGNUM Октябрьский районный суд Иркутска отправил в колонию организаторов научного шоу в ТРК «Комсомолл», от которого пострадали дети. Подробности 27 мая сообщает сайт прокуратуры Иркутской области.

Суд признал директора, технического директора и работника организации виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил первым двум наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 10 месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей каждому, взяв их под стражу в зале суда. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Работнику организации назначено три года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации причиненного вреда на общую сумму шесть млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, День защиты детей 1 июня 2018 г. в торговом центре «Комсомолл» Иркутска превратился в кошмар. Там во время демонстрации химических опытов экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и химреактивы. В какой-то момент эксперимент вышел из-под контроля и произошёл выброс горючего газа, который попал на газовую горелку и вспыхнул, в результате чего 13 детей, сидящие на первом ряду, получили ожоги.

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