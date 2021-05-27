27 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 22:24 — REGNUM Высокопоставленный генерал США призвал «не разрывать» отношения с Китаем и Россией, а также принять срочные меры для укрепления международных связей во имя предотвращения новой «войны великих держав».

Несущие войну Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли 26 мая заявил, что США рискуют перейти черту, конкурируя с Китаем и Россией.

Американские пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данное заявление и обменялись своими мнениями под соответствующей публикацией Fox News.

«Нам нужно вернуть Трампа. Без обид, но если бы Трамп всё еще был президентом, этого бы не случилось», — заявил пользователь anthony.

Дональд Трамп Gage Skidmore

«Так я думал, они нам всё равно не нравятся» — ответил @ruprechtsfork.

«Я думаю, левым пришло время признать, что они сделали ошибку в выборе 46-го президента. Друзья, у нас проблемы…» — пожаловался пользователь под ником @MrMacBalls45.

«Все из-за ошибок во внешней политике, которые допустила администрация Трампа. Они всё провалили», — выразил абсолютно противоположное мнение пользователь @socal_american.

«Ээээ, это из-за того, что теперь наш президент не лежит с ними в кровати. Больше нет контролируемого Путиным Трампа, и Трамп больше не ведет бизнес с Китаем. (Это не плохая вещь)», — пишет @julespdx2.

«Будьте мудры и используйте дипломатию, но всегда будьте начеку, потому что Китай и Россия становятся слишком агрессивными в последнее время, укрепляя свои мышцы за счет денег», — заявила Maggie.

«Подумать только… а как насчет того, чтобы начать подготовку к разгрому этих армий, потому что они готовятся нас победить», — поинтересовался @Edwarrior2448.

«Так было со времен Рейгана», — отметил @marcusnbca.

«Я уверена, что они увидели ролик о нашей армии», — пошутил Von Marshal, делая отсылку к недавно опубликованной рекламе ВВС США. Многие пользователи социальных сетей высмеяли видео, сравнив его с видео о русской армии.

«Наладьте отношения с Россией, подключите остальные страны к давлению на Китай», — предложил пользователь Razvan Saileanu.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Перестаньте обвинять эти страны и не атакуйте их в личных интересах. Тогда Россия и Китай будут вашими партнерами. На данный момент — политика США просто стыд и срам», —пишет пользователь @Elijavil.

Напомним, 2 мая издание The National Interest опубликовало материал, согласно которому недружественные заявления президента США Джозефа Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой.