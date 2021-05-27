Воронеж, , 13:03 — REGNUM В Воронеже директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное предприятие Никольское» признан виновным по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием. Решение 27 мая принял Левобережный районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Тогда выяснилось, что за четыре года, с 2017 по конец 2020-го, у компании образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями МКП «Воронежтеплосеть», ПАО «ТНС Энерго Воронеж» и ПАО «Квадра» на сумму более 1,3 млн рублей. Деньги же, которые УК получала на оплату коммунальных услуг от жителей, тратились компанией на собственные нужды.

Директор управляющей компании полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец мая сумма просроченной задолженности предприятий ЖКХ Воронежской области за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками составила 977,8 млн рублей.