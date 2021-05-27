Баку, , 13:10 — REGNUM В Кельбаджарском районе Азербайджана на армяно-азербайджанской границе несколько групп военнослужащих Армении попытались проникнуть на территорию республики. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

Уточняется, что, согласно оперативной информации минобороны страны, в Кельбаджарском районе на армяно-азербайджанской границе две группы военных Армении пересекли государственную границу Азербайджана в 03:00 (02:00 мск).

«По предварительной информации, две разведывательно-диверсионные группы с противоположной стороны пересекли государственную границу в двух направлениях. Одна группа состояла из 9 военнослужащих, а другая — из 15 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что передвижение обеих групп, которые, как утверждает азербайджанское минобороны, попытались «заминировать пути снабжения и пути проходов», ведущие к азербайджанским постам, было взято под контроль, после чего подразделения армии Азербайджана приняли в отношении данных групп «неотложные оперативные меры».

Кроме того, указывается, что в результате данных действий были взяты в плен шесть армянских военнослужащих — четыре человека из первой группы, включая одного офицера, и еще два человека — из второй.

«Другие армянские военнослужащие немедленно покинули нашу территорию и отступили», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба армянского оборонного ведомства обнародовала фамилии шести военнослужащих армянской армии, которые были взяты в плен, по данным минобороны Армении, на армяно-азербайджанской границе.