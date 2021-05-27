Москва, , 13:02 — REGNUM Сегодня, 27 мая, цены на нефть снижаются на торгах, теряя 0,9% и вплотную приближаясь к отметке $68,00 за баррель Brent в преддверии публикации важнейшей макроэкономической статистики в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Стоит отметить, что под небольшим давлением сегодня находится не только нефтяной рынок, но и другие рисковые активы. Европейские фондовые индексы и фьючерсы на американские индексы также снижаются, явно сигнализируя об ухудшающихся настроениях инвесторов.

Объяснить растущий негатив на финансовых рынках, можно инфляционными опасениями, которые в ближайшие два дня могут усилиться.

Это произойдет в случае, если опубликованная 27 мая, 28 мая статистика по ВВП США за I квартал 2021 года, которая включает в себя и дефлятор ВВП, а также данные по ценовому индексу потребительских расходов в США, укажут на рост инфляции выше официальных прогнозов.

Для рынков это станет сигналом к тому, что ФРС начнет сворачивать мягкую денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось и вероятность серьезной коррекции группы сырьевых и рисковых активов резко вырастет.

С учетом высокой вероятности возвращения 1,3−1,5 млн б/c иранской нефти в случае, если «ядерная сделка» между США и Ираном будет возобновлена, американской инфляционной угрозы будет достаточно, чтобы цены на нефть марки Brent продолжили снижаться к $67,00 за баррель», — считает эксперт.

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