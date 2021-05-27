Москва, , 13:01 — REGNUM Высказывания президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальной страной», Москва считает неприемлемыми. Об этом 27 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы её не приемлем», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия ищет дружественных отношений со всеми соседями, в том числе с Польшей, поскольку является дружелюбной, сильной, самостоятельной и уверенной в себе страной.

Ранее Дуда во время выступления в Грузии заявил, что Россия является ненормальной страной и агрессором, и пообещал начать обсуждение отношений с Москвой в рамках ОБСЕ и на сессиях генассамблеи ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде отреагировали на оскорбления Дуды в адрес России