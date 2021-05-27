Ставрополь, , 13:01 — REGNUM В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили два теракта. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе ФСБ.

«В апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольскою края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Ставрополья. Задержанный является сторонником террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он готовил теракт «на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства».

Также был задержан мигрант из Средней Азии, который также прибыл в Ставрополь для организации теракта.

Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что 9 мая 2021 года в Норильске член террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировал совершить теракт в местах массового скопления людей. Террорист был задержан сотрудниками ФСБ.

Читайте также: В ФСБ рассказали о выдворении британского эсминца в районе Крыма