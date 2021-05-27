Махачкала, , 12:59 — REGNUM В Дагестане подозревают в мошенничестве в особо крупном размере директора госучреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Кизилюртовском районе Магомеда Дадаева. Как считает следствие, он был участником преступного сообщества, которым руководил бывший министр труда и социального развития республики Расул Ибрагимов.

Напомним, ранее против министра было возбуждено уголовное дело по подозрению в создании преступной организации из сотрудников своего ведомства, целью которой было хищение денежных средств, выделяемых на социальное обслуживание граждан. Сумма похищенных средств, полагавшихся на выплаты пенсионерам и инвалидам, составила свыше 620 млн рублей.

Магомеда Дадаева подозревают в участии в преступлениях, организованных экс-министром. Его задержали и отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 27 мая в пресс-службе СКР по региону.

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