Москва, , 12:59 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить во время личной встречи в Женеве Договор по открытому небу. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в России процедура денонсации Договора по открытому небу близится к завершению. Песков отметил, что у Вашингтона осталось не так много времени на пересмотр ранее принятых решений.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Собеседники обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружением.

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