Москва, , 12:57 — REGNUM Движение «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ) полностью прекращает свою деятельность в регионах РФ. Об этом исполнительный директор движения Андрей Пивоваров написал 27 мая на своей странице в Facebook.

«Мы закрываем отделения в регионах. Все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано», — уточнил Пивоваров.

Он пояснил, что такое решение принято, чтобы избежать уголовного преследования «просто за убеждения». При этом Пивоваров отметил, что структура является лишь формальностью.