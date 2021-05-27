Москва, , 12:57 — REGNUM В России нет необходимости вводить Единый государственный экзамен по физической культуре. Об этом 27 мая заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, ранее звучали предложения ввести такой экзамен для поступающих в военные вузы. Однако учредитель этих учебных заведений в лице министерства обороны РФ с подобной инициативой не выходило.

«Проводить Единый государственный экзамен по физкультуре, чтобы его учитывали все вузы вооружённых сил нет смысла. Тем более учредитель не приходит к нам с таким предложением. Поэтому мы не считаем необходимым делать это», — заявил Музаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Рособрнадзора обещал наказывать за принуждение педагогов к вакцинации