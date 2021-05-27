Новосибирск, , 12:54 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 76 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 57 лет, 73 года, 82 года, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1862 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 57 человек, на ИВЛ — три пациента».

Всего в регионе зарегистрировано 43 036 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2681 ребёнка; 39 002 пациента выздоровели (+72 за сутки).