Уфа, , 12:57 — REGNUM Два человека погибли, еще один пострадал в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что днем 27 мая спасатели Зианчуринского района получили сообщение о пожаре в жилом доме в н.п. Башкирская Ургинка.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит одноэтажный дом, огонь прошелся по площади 80 кв. метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Отмечается, что в ходе борьбы с огненной стихией спасатели нашли тела мужчины и женщины. Кроме этого, в огне получил ожоги мужчина, которого срочно доставили в медучреждение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии при тушении пожара в жилом доме обнаружено тело девочки.