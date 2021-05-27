Саратов, 27 мая 2021, 12:56 — REGNUM В большинстве районов Саратовской области до 31 мая объявлена чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об ухудшении погодный условий сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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По области с 27 по 31 мая температура воздуха в дневные часы составит +24…+27 градусов, по ночам — +8…+13. Возможны небольшие дожди.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с 28 по 31 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класс). При этом в Купинском, Усть-Таркском, Татарском и Карасукском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (5 класса).
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