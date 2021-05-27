Москва, , 12:53 — REGNUM На торгах 26 мая рубль подешевел к доллару лишь символически. В моменте котировки касались отметки 73,56 руб., после чего откатились в район 73,35 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 27 мая, пара рубль/доллар еще не определилась с вектором движения, расположившись во флэте. Примечательно, что российская валюта в очередной раз проявила стойкость.

26 мая доллар укрепился практически по всему спектру рынка — спрос на валюту подогрели возобновившиеся спекуляции на тему преждевременного ужесточения монетарной политики ФРС.

Однако рубль проигнорировал рост доллара, как сегодня игнорирует падение нефтяных цен, которые не отважились на атаку отметки $69 в за баррель и уже вернулись к двадцатидневной скользящей средней, которая теоретически должна оказать поддержку баррелю.

Впрочем, учитывая охлаждение аппетита к риску и постепенное угасание эффекта от налоговых выплат, до конца торговой недели вряд ли стоит рассчитывать на укрепление «россиянина», особенно если грядущая статистика из США порадует долларовых быков.

Сегодня в центре внимания будут данные по ВВП и обращениям за пособиями по безработице, а 28 мая выйдет излюбленный ФРС индикатор инфляции, динамика которой сейчас находится в эпицентре внимания инвесторов.

С технической точки зрения угроза тестирования уровня 73 руб. сохраняется, но на данный момент не наблюдается фундаментальной обоснованности для реализации такого сценария.

Сегодня в лучшем случае пара доллар/рубль будет консолидироваться в тесном диапазоне под отметкой 73,50 руб.

Пара евро/рубль, которая расположилась в зоне 89,50 руб., не готова на штурм уровня 90 руб., но и уходить ниже 89 руб., похоже, не планирует», — считает эксперт.

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