Волгоград, , 13:11 — REGNUM В Волгоградской области 27 мая выявлены 93 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 1410 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались ещё семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 59 436 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 56 693 человек, из них 91 завершил лечение за минувшие сутки. В стационары госпитализированы 1405 взрослых и пять детей.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано семь летальных исходов. Таким образом, всего от осложнений при коронавирусе скончался 1 281 человек.