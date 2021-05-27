Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM В Ленинградской области от коронавирусной инфекции привито 11% от численности взрослого населения региона. Об этом 27 мая на заседании правительства Ленобласти сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кабинет вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

По его словам, в Ленинградскую область поставлено 202 922 комплекта/доз вакцины. Это 191 802 комплектов препарата «Гам-Ковид-Вак», 8100 — «ЭпиВакКорона» и 3120 — «КовиВак». Привито всего по региону 179 690 человек, это 11% от всего взрослого населения области.

В свою очередь глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк указала, что к 1 августа 2021 года в регионе должны быть привиты 750 тыс. жителей.

«На сегодня у нас привито 140 546 человек, это почти 15% от плана», — подытожила она, имея в виду тех, кто полностью закончил вакцинацию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти от коронавируса привиты более 172 тыс. жителей