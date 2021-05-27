Алма-Ата, Казахстан, , 12:52 — REGNUM Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев получил должность в казахстанском клубе «Кайрат». Об этом 27 мая сообщает пресс-служба клуба.

Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». Отмечается, что он будет работать по трём направлениям: консультации по работе основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Ранее сообщалось, что Бердыев может стать главным тренером «Кайрата».

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